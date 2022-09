Portrait de Martin von Muralt – Faisant fi des tourments, Monsieur Sécurité ne se fie qu’au présent Abonné aux postes à responsabilités, il a quitté la prison de Champ-Dollon pour le Réseau national de sécurité. Marine Dupasquier , Laurent de Senarclens Photo

Morges, 12.08.22. Martin von Muralt, nouveau chef des renseignements suisse.

© Laurent de Senarclens/24Heures Laurent de Senarclens/indépendant 24H

«Je suis venu en tenue décontractée, je n’ai même pas mis de cravate», lance Martin von Muralt le plus sérieusement du monde. On doit retenir un sourire. Dans son impeccable costume bleu nuit, on se dit qu’il est difficile de faire plus élégant.