Fait divers en Allemagne – Deux soldats américains soupçonnés de meurtre Une altercation a eu lieu lors d’une fête foraine à Wittlich dans la nuit de samedi à ce dimanche. La victime, mortellement poignardée, est un homme de 28 ans.

Un policier sécurise le lieu où un jeune homme a été tué samedi soir à Wittlich. KEYSTONE

Les autorités allemandes soupçonnent deux soldats américains d’avoir tué un homme dans la nuit de samedi à ce dimanche, après une altercation lors d’une fête foraine à Wittlich, à l’ouest du pays, a indiqué ce dimanche la police.

«Après le meurtre d’un homme de 28 ans, deux suspects ont été arrêtés (...). Il s’agit de militaires américains», ont annoncé les autorités de police de Treves (ouest), dans un communiqué.

Dans la nuit de samedi à ce dimanche, une altercation a éclaté entre plusieurs personnes lors de la fête foraine de la petite ville de Wittlich, située dans l’Etat de Rhénanie-Palatinat, entre Treves et Coblence. Durant cette bagarre, «un homme de 28 ans a été poignardé à mort», et «quatre personnes, deux hommes et deux femmes, se sont éloignés de la scène de crime», a relaté la police, citant des témoins.

Deux suspects de 25 et 26 ans

Au sein des membres du groupe en fuite, rapidement identifiés, «les soupçons se sont renforcés contre les deux hommes, âgés de 25 et 26 ans», que la police a arrêtés et remis aux autorités américaines. Celles-ci se chargeront du dossier, «conformément aux statuts de l’OTAN», a-t-elle précisé. «On a jamais vécu ça ici», a réagi ce dimanche le maire de Wittlich, Joachim Rodenkirch, interrogé par la presse locale.

La présence militaire américaine en Allemagne est un pilier de la défense de l’Otan depuis la Seconde Guerre Mondiale. Depuis la fin de la Guerre froide, elle a toutefois diminué, passant de quelque 200’000 soldats en 1990 à 34’500 aujourd’hui. L’ancien président américain Donald Trump, qui reprochait à l’Allemagne de ne pas suffisamment participer au budget de l’Otan et de ne pas financer sa propre défense, avait décidé sans concertation en juillet 2020 de redéployer hors d’Allemagne environ 12’000 soldats. Ce projet a finalement été abandonné par son successeur Joe Biden.

AFP

