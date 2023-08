Fait divers – Incendie sur le toit d’un immeuble en construction à Renens Une importante colonne de fumée s’est élevée du toit du futur centre d’exploitation des CFF, ce mardi en début d’après-midi. Frédéric Ravussin

La colonne de fumée noire était visible loin à la ronde. CFF – DR

Le dégagement de fumée est conséquent, visible loin à la ronde en raison de sa position. C’est sur le toit d’un bâtiment de douze étages qu’une palette de chantier a pris feu, ce mardi en début d’après-midi à Renens, a révélé «20 minutes».

Le bâtiment en question est le dernier des trois immeubles du centre romand des CFF. «Encore en construction (ndlr: alors que les deux autres ont été inaugurés), il abritera notamment notre centre d’exploitation à compter de l’année prochaine», souligne Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF.

Aucune incidence sur le trafic CFF

Situé à deux pas de la gare de triage, l’incendie n’a eu aucune incidence sur le trafic des voyageurs et n’a du reste pas non plus touché la ligne de contact.

Si le dégagement de fumée a été aussi important, c’est sans doute que du matériel d’étanchéité se trouvait sur la palette qui a pris feu. Rapidement contrôlé par les pompiers dépêchés sur place, l’incendie n’a causé aucun blessé. «Deux personnes ont été auscultées sur place, mais n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge», souligne Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale. Quant aux dégâts occasionnés, leur ampleur est pour l’heure inconnue.

