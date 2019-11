Bourreau de sa fille, elle espère une peine adoucie

«J’ai fait une chose monstrueuse, mais c’était un accident.» C’est en substance ce qu’une mère de famille sexagénaire a invoqué jeudi, pour demander aux juges de la Cour d’appel pénale une révision de peine. Condamnée à 8 ans de prison par le Tribunal criminel de Lausanne en juin dernier pour avoir vidé un chargeur sur sa fille en juin 2017, elle espère voir son incarcération ramenée à 5 ans.

Sur le plan juridique, son défenseur, Fabien Mingard, estime que les juges de première instance ont été trop sévères en retenant la tentative d’assassinat. Selon lui, les critères qualifiant la forme la plus grave d’homicide ne sont pas réunis dans ce dossier. Il n’y a pas eu préméditation, tout au plus une brève préparation. Il n’y a pas eu acharnement puisque au lieu de continuer à tirer, l’accusée, à un moment donné, a lâché son arme et appelé les secours.

Elle n’a pas davantage agi de sang-froid: «Les juges de première instance ont omis le côté émotionnel. Sous le côté froid et distant que l’on peut déceler chez ma cliente, il y a un profond malaise et une profonde détresse. Ce n’est pas seulement ce qu’elle vous dit comme prévenue, mais aussi ce qu’en disent les experts. Quant au mobile égoïste retenu, il ne suffit pas à qualifier l’assassinat.»

La Cour d’appel, dont le verdict sera communiqué ultérieurement, n’aura pas réussi à faire expliquer à cette tireuse sportive confirmée pour quelle raison elle est montée chez sa fille, qui vivait dans le même immeuble de l’avenue Vinet, pour lui tirer dessus, alors qu’elle maintient avoir eu seulement l’intention de se suicider. «J’étais confuse, paniquée, sous l’effet de médicaments pris trop longtemps», martèle la pharmacienne.

Dans un appel joint, la procureure Ximena Paola Manriquez réclame au contraire une peine plus lourde, soit 10 ans derrière les barreaux. Pour elle l’assassinat ne fait pas un pli et le mobile, «égoïste et futile», est clair: «C’est uniquement l’amertume face à sa propre existence, qui ne correspondait pas à ses ambitions ampoulées, qui l’ont amenée à décharger sa rage sur sa fille de 27 ans. Elle avait déçu ses attentes et attisé sa frustration.» Et de relever que les troubles psychiques dont est atteinte cette femme ne suffisent pas à se détourner d’une qualification de tentative d’assassinat.

Au nom de la victime, désormais paraplégique, son avocate, Coralie Devaud, a réitéré l’espoir d’une peine clémente: «Ma cliente a pardonné l’impardonnable. Aujourd’hui, elle est non seulement prisonnière de son corps, mais aussi d’un conflit de loyauté schizophrène. Sa mère est son seul bourreau, mais aussi sa seule famille.»