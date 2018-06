12 enfants piégés dans la grotte: aucune nouvelle

Les parents des 12 enfants piégés dans une grotte en Thaïlande depuis trois jours ont organisé mardi une séance de prières sur les lieux au moment où les recherches reprennent pour la troisième journée, a constaté un journaliste de l'AFP.

Installés sur de simples toiles de jute sur le terrain boueux de ce parc dans le nord de la Thaïlande à la frontière avec la Birmanie, certains parents ont passé la nuit sur place. Et au petit matin, ils ont organisé une petite cérémonie pour leurs enfants coincés sous terre dans une grotte inondée par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région.

«Mon fils, je suis venue ici pour te chercher», promettait la mère de l'un des garçons en pleurs, filmée par la presse locale.

Le groupe de 12 garçons, membre d'une équipe de football, âgés de 11 à 16 ans, seraient entrés dans la grotte de Tham Luang, située dans le district de Mae Sai, avec leur entraîneur de football samedi.

Mardi matin, les recherches ont repris à 8H00 heure locale. Plusieurs dizaines de sauveteurs sont sur place dont des plongeurs. «Notre équipe est descendue très tôt ce matin et va explorer le fond de la grotte. Il n'y a pas de réseau à l'intérieur donc nous devons attendre que l'équipe remonte», a annoncé mardi matin sur sa page Facebook la marine thaïlandaise qui a dépêché ses plongeurs sur place.

A search is underway to rescue 12 teenage soccer players and their coach who are believed to be trapped in a cave in northern Thailand https://t.co/j7GfjMwONB pic.twitter.com/cax9Mt7GCa