200 plants de chanvre saisis à Vaulruz

Une plantation de cannabis d'envergure a été découverte à Vaulruz (FR) en juin 2017, informe ce vendredi la police. Plusieurs kilos de marijuana ont été saisis, ainsi que des armes.

La découverte remonte au 6 juin dans un rural de Vaulruz. Les agents tombent sur 200 plants de chanvre. Ceux-ci sont saisis et détruits, ainsi que le matériel utilisé. Lors de sa perquisition, la police constate que l’installation électrique est reliée au réseau électrique d'un voisin. Le montant du préjudice s’élève à plusieurs milliers de francs.

La fouille des lieux permet le séquestre de plus de 10 kg de marijuana, ainsi que de deux armes longues.

L'exploitant du local, un homme de 41 ans de nationalité suisse a été interpellé. Il s'avère qu'il avait vendu plus d’une dizaine de kilos de cannabis dans le sud du canton depuis plusieurs années pour une valeur estimée à plus de 100’000 francs. L'homme a reconnu en partie les faits et été placé en détention provisoire.

Les analyses effectuées sur des échantillons de la culture ont montré des teneurs en THC de plus de 9 %.