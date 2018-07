4 ans après, enquête sur la mort d'un homme noir

Un peu plus de quatre ans jour pour jour après la mort par asphyxie d'un homme noir, Eric Garner, lors d'une interpellation musclée, la police de New York a finalement lancé une procédure disciplinaire contre deux officiers, impliqués dans le décès.

Le 17 juillet 2014, Eric Garner avait été violemment plaqué au sol par des policiers qui le soupçonnaient de vendre illégalement des cigarettes dans une rue du quartier de Staten Island. Obèse et asthmatique, Garner, qui refusait son interpellation mais n'était pas armé, avait perdu connaissance, étouffé par la clef de bras qu'avait effectuée sur lui l'officier Daniel Pantaleo, avant de décéder. Le médecin légiste avait conclu à un homicide.

Les images de l'interpellation, filmée par un passant et mise en ligne peu après, avaient fait le tour du monde. On y entend Eric Garner répéter «je ne peux pas respirer» («I can't breathe»).

THIS IS WHY WE KNEEL!



"I can't breathe."- Eric Garner



1970-2014 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/nWIwLt0CO3 — StanceGrounded (@_SJPeace_) 17 juillet 2018

Le décès de ce père de six enfants, âgé de 43 ans, avait suscité de nombreuses manifestations à New York et alimenté le débat national naissant sur les brutalités de la police à l'endroit des hommes noirs non armés, alimenté par d'autres incidents. La justice américaine avait ouvert une enquête, qui n'a, à ce jour, débouché sur aucune poursuite.

La police de New York, qui souhaitait initialement attendre que la justice statue sur le dossier, a finalement décidé d'entamer une procédure de sanction contre Daniel Pantaleo et le sergent Kizzy Adonis, qui avait autorité hiérarchique sur l'ensemble des policiers présents ce jour-là, a indiqué jeudi à l'AFP une porte-parole. Il s'agit d'une procédure administrative qui va donner lieu à un débat contradictoire, à l'issue duquel des sanctions pourraient être prononcées, pouvant aller jusqu'à la suspension et au licenciement.

Mi-juillet 2015, la famille d'Eric Garner avait conclu un accord amiable avec la ville de New York, qui avait accepté de lui verser 5,9 millions de dollars au titre de son préjudice. «L'officier Pantaleo a droit à un examen complet et impartial des faits», a fait valoir jeudi un syndicat de policiers, le Patrolmen's Benevolent Association, dans un communiqué. «Nous sommes confiants dans le fait que cet examen l'exonèrera, à moins que le maire et le commandement de la police de New York aient déjà décidé de faire primer la politique sur la justice», a ajouté le syndicat.

«L'administration de Blasio n'aurait jamais dû attendre quatre ans (...) parce que l'idée que la police ne pouvait pas agir avant la justice était un mensonge», a déclaré Gwen Carr, la mère d'Eric Garner, dans une déclaration transmise à plusieurs médias locaux.

Gwen Carr, Eric Garner's mother, asks why it's taken the Department of Justice four years to conduct an investigation into his killing by NYPD officers: "The whole world's seen what happened to my son… What else do they need?" https://t.co/2spSB71VF8 pic.twitter.com/9ewkNTesQa — Democracy Now! (@democracynow) 19 juillet 2018

(afp/nxp)