A 2 ans, il se tue en jouant avec un pistolet

Un enfant de deux ans s'est tué en jouant avec un pistolet caché sous un oreiller dans le sud des Etats-Unis, alors que ses parents dormaient, a annoncé la police citée vendredi par les médias locaux. Le drame s'est produit jeudi à Jonesboro, en Géorgie.

Le petit garçon est entré dans la pièce où dormait son père et a mis la main sur l'arme à feu qui se trouvait «autour des oreillers», a déclaré le porte-parole de la police du comté de Clayton. Il a appuyé sur la gâchette et la balle l'a atteint. Quand les secours sont arrivés, il était en arrêt cardiaque. C'est une «situation malheureuse, effroyable», a commenté le porte-parole de la police.

A two-year-old boy is dead after finding a handgun under a pillow at his home and accidentally shooting himself, according to police in Jonesboro, Georgia. https://t.co/Xrg4RFLNdt