A six ans, il vient à l'école avec un pistolet chargé

Un garçon âgé de six ans est allé à l'école avec un pistolet chargé, a annoncé la police de la ville de Columbus, dans le nord des Etats-Unis. L'enfant a été repéré vendredi avec un «objet lourd» dans son pantalon, alors qu'il entrait à la maternelle «Africentric», dans la métropole de l'Ohio.

Le personnel l'a fouillé et a découvert son arme, selon un message posté sur la page Facebook de la police. Compte-tenu de son âge, il ne sera pas poursuivi, mais une enquête a été ouverte pour déterminer comment il s'est procuré le pistolet.

GUN CONFISCATED FROM KINDERGARTNER:

Today 1/11/19 a 6yo boy was found w/a gun@Africentric School.

The child will not be charged because of his age. The investigation is ongoing.

*If you've taken the time to read this please take the time to make sure guns in your home are secure. pic.twitter.com/bDPAzBGDpf