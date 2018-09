Accident à Ollon: pronostic engagé pour deux femmes

Un grave accident de la route s'est produit vendredi peu après 7h du matin à Ollon. Une collision s'est produite sur une route secondaire entre un camion et une voiture avec cinq personnes à bord.

Sérieusement blessés, les occupants du véhicule ont dû être désincarcérés. La conductrice (une ressortissante espagnole de 22 ans) et la passagère avant (également de nationalité espagnole âgée de 21 ans) ont été héliportées au CHUV. Leur pronostic vital est engagé. Les trois autres occupants de la voiture, à savoir deux résidentes espagnoles de 33 et 23 ans, et un Français de 26 ans, ont été amenés dans les hôpitaux de la région, précise la police vaudoise.

Face à la gravité de l'accident, 6 ambulances et 2 hélicoptères de la REGA et d’Air Glacier ainsi que des pompiers ont été mobilisés. Une enquête est en cours.