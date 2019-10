Agression au couteau à Zurich: deux blessés

Deux personnes ont été gravement blessées à la suite d'une agression au couteau dans la nuit de vendredi à samedi sur les quais du lac à Zurich. L'auteur présumé a été arrêté peu après à son domicile dans le canton.

Les causes et les circonstances exactes de l'agression, survenue peu avant 01h00, sont encore peu claires. Alors que les blessés, une femme de 18 ans et un homme de trois ans son aîné, ont été transportés à l'hôpital, l'agresseur présumé s'est enfui à pied. Non loin des lieux du délit, une patrouille de police a découvert un couteau qui pourrait bien être l'arme en cause, écrivent la police et le Ministère public samedi dans un communiqué. (ats/nxp)