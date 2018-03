Aidée par deux policières, elle accouche dans la rue

Deux assistantes de la police municipale zurichoise ont effectué une intervention inhabituelle lundi matin: elles ont aidé une femme à accoucher dans une voiture en pleine ville de Zurich.

Les deux assistantes faisaient une patrouille en voiture lorsqu'elles ont aperçu vers 07h30 un véhicule arrêté au milieu de la route. Un homme est alors sorti de l'auto et a crié aux deux fonctionnaires que son épouse accouchait, a indiqué lundi la police municipale zurichoise.

Les deux femmes ont couru vers la voiture et elles ont constaté que la tête de l'enfant était déjà visible. Lorsqu'il a été expulsé, les assistantes l'ont saisi et le nouveau-né, une fille, a poussé un premier cri. Elles l'ont alors emmitouflé dans un pull de service et ont remis le bébé dans les bras de sa mère.

Une assistante a appelé des renforts pendant que l'autre s'occupait du père visiblement nerveux et inquiet. Des spécialistes du service de protection et de sauvetage ont pris le relais et ils ont transporté la mère et l'enfant à l'hôpital. Les deux se portent bien. (ats/nxp)