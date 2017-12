C'est un enfant qui a provoqué l'incendie mortel

Un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz a déclenché jeudi l'incendie qui a coûté la vie à douze personnes, dont quatre enfants, à New York, le plus grave en plus de 25 ans.

Le feu a pris jeudi vers une heure ce matin (heure suisse) dans une cuisine au rez-de-chaussée d'un immeuble en briques, comme il y en a des milliers à New York. Les pompiers n'ont mis qu'un peu plus de trois minutes à arriver sur les lieux, dans le quartier du Bronx.

«Il a été déclenché par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec la gazinière. L'incendie a pris et la maman n'en avait pas conscience. Elle a été alertée par les cris» du petit, qui avait déjà joué avec les brûleurs par le passé, a expliqué le chef des pompiers de la ville, Daniel Nigro. «Elle est sortie de l'appartement avec ses enfants de trois et deux ans et a laissé la porte ouverte», a-t-il poursuivi.

«La cage d'escalier a agi comme une cheminée. Le feu est monté si rapidement à l'étage que les gens ont eu très peu de temps pour réagir», a-t-il raconté vendredi en conférence de presse. Les habitants de cet immeuble qui comptait 25 appartements «ne pouvaient pas descendre - parmi ceux qui ont tenté, deux sont morts».

Victimes de 1 à 50 ans

Cinq des douze victimes -qui avaient entre un et plus de 50 ans- ont été retrouvées mortes dans l'immeuble, selon M. Nigro. Quatre enfants -trois fillettes âgées d'un, trois et sept ans ainsi qu'un garçon de sept ans- sont décédés.

Huit adultes -quatre hommes et quatre femmes- ont également trouvé la mort dans le sinistre. Et quatre personnes grièvement blessées étaient toujours hospitalisées vendredi, luttant contre la mort, selon le chef des pompiers.

Une femme et une fillette décédées ont été retrouvées dans une baignoire remplie d'eau dans laquelle elles semblent avoir tenté d'échapper aux flammes, selon plusieurs médias locaux.

«C'est une tragédie épouvantable et des familles ont été déchirées», s'est ému le maire de la ville, Bill de Blasio, parlant du «pire incendie depuis au moins un quart de siècle». Sur les lieux vendredi matin, deux camions de pompiers, gyrophares allumés, rappelaient l'incendie meurtrier.

Des stalactites de glace pendaient sur l'escalier de secours extérieur en métal, typique de New York, et des fenêtres béantes trouaient la façade.

Claquement de doigts

«C'était très dur», explique Joel Rodriguez. Ce quadragénaire habitait au rez-de-chaussée de l'immeuble mais a pu sortir assez facilement, bien que la fumée ait fait le «noir complet» dans les parties communes.

Il garde en tête les terribles images de plusieurs de ses voisins, sortis sur des civières, privés de leur dignité, «nus» ou «dévêtus» pour la plupart, dont certains étaient brûlés. M. Rodriguez a passé la nuit à faire des allers-retours entre l'hôpital, où sa femme est hospitalisée après avoir inhalé de la fumée, et sa voiture, dans laquelle il a un peu dormi.

«C'est arrivé comme ça», le temps d'un claquement de doigts, raconte Rafik Al-Jabali, qui tient l'une des trois épiceries du carrefour le plus proche de l'immeuble. Il était au lit lorsque le feu a pris. Le temps qu'il mette le nez à la fenêtre de son immeuble, situé quasiment en face du lieu de l'incendie, les pompiers étaient déjà à pied d'oeuvre et une épaisse fumée sombre sortait de plusieurs fenêtres. Quelques instants plus tard, il a vu une femme évacuée sur un brancard. «Elle était déjà morte», confie-t-il.

Construit en 1916, l'immeuble n'était pas aménagé pour résister aux incendies et six infractions avaient été relevées, dont au moins une liée à un détecteur de fumée défectueux, a rapporté le «New York Times». Les enquêteurs tentaient encore vendredi de déterminer si toutes les alarmes anti-incendie ont fonctionné correctement, selon Daniel Nigro.

Pire incendie depuis 1990

Une école située non loin du sinistre a été transformée en centre d'accueil d'urgence pour les habitants affectés alors que le thermomètre affiche des températures glaciales aux alentours de -10 degrés Celsius. Des voisins apportaient des vêtements chauds vendredi.

L'incendie s'est produit non loin du Zoo du Bronx, l'un des endroits les plus prisés des touristes et des 8,5 millions d'habitants de New York.

Dix personnes ont été tuées en mars 2007 quand un feu a ravagé une maison, également dans le Bronx. Il s'agissait alors du pire incendie dans la ville depuis 1990, à l'exclusion des attentats du 11 septembre 2001. (afp/nxp)