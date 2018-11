Collision meurtrière entre un car et un taxi

Cinq personnes sont décédées et 31 ont été blessées lors d'un accident entre un autocar roulant en direction de l'aéroport de Hong Kong et un taxi, a annoncé vendredi la police.

La collision, survenue sur l'île de Tsing Yi, a broyé la moitié arrière du taxi et arraché une partie de l'avant de l'autocar, selon des images publiées par les médias locaux. Un homme et deux femmes sont décédés sur le coup et deux autres personnes sont mortes à l'hôpital, a précisé la police.

