Condamné à mort après avoir torturé un enfant

Un Américain a été condamné à mort jeudi pour avoir torturé à mort le fils de 8 ans de sa petite amie, battu, affamé et forcé à dormir dans un placard jusqu'à son décès en 2013. La mère du garçonnet, Pearl Fernandez, a quant à elle été condamnée à la prison à perpétuité pour son rôle dans la mort de Gabriel.

Isauro Aguirre is sentenced to death for the torture and murder of his girlfriend’s son 7 year old Gabriel Fernandez. More on #CBSLA pic.twitter.com/QPZTbwUP1q — Amy Johnson (@AmyJohnsonNews) 7 juin 2018

En rendant sa sentence à Mme Fernandez et son compagnon Isauro Aguirre, le juge George Lomeli du tribunal supérieur de Los Angeles a qualifié leurs actions de «maléfiques». Le duo a été arrêté en 2013 après que des agents des services d'urgence eurent été appelés à leur domicile de Palmdale, à environ une heure et demi au nord-est de Los Angeles, pour y trouver Gabriel inconscient avec le crâne fracturé, des côtes cassées et de petites boules de pistolets à billes logées dans son entrejambe. Il est décédé deux jours plus tard.

Les procureurs ont dit pendant le procès d'Aguirre l'an dernier que le condamné de 37 ans avait torturé l'enfant car il le croyait homosexuel, et avait forcé Gabriel à manger des fèces et à dormir attaché et bâillonné dans un placard. Le cas a déclenché de multiples réformes des services de protection de l'enfance à Los Angeles et entraîné des poursuites contre plusieurs travailleurs sociaux qui ont laissé la garde de Gabriel à sa mère, âgée de 34 ans, malgré plusieurs enquêtes pour soupçons de maltraitance. (afp/nxp)