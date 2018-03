Déporté sur l'autre voie, il heurte un car scolaire

La vidéo de l'accident qui s'est produit mardi dernier dans la petite ville de Greenville, en Caroline du Sud, fait froid dans le dos. Déporté sur l'extérieur d'un virage après avoir heurté un poteau électrique, un semi-remorque a réussi in extremis à redresser sa course avant de traverser la ligne blanche et se renverser en plein milieu de la chaussée. Problème: au même moment, un bus scolaire transportant quatre enfants, un accompagnant et la conductrice, arrivait en face, rapporte «Foxcarolina.com».

Fort heureusement, la conductrice du bus, Tammy Cummings, avait repéré au loin le véhicule en difficulté. «La remorque du camion a commencé à se pencher dans notre direction, témoigne-t-elle. J'ai vu que mes passagers étaient bien assis, qu'ils étaient en sécurité. A ce moment, j'ai levé mes bras pour protéger mon visage, parce que je savais qu'il allait nous percuter». En voyant le semi-remorque arriver face à elle,Tammy Cummings a expliqué avoir suivi le protocole d'entraînement en ralentissant son autobus, ce qui a certainement atténué le choc.

Au final, l'anticipation de Tammy Cummings a probablement permis d'éviter le pire. Personne n'a été grièvement blessé dans l'accident. Un élève et le conducteur du camion de 24 ans ont tout de même dû être emmenés à l'hôpital, mais pour des blessures mineures. (nxp)