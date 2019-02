Deux conducteurs se disputent, chaos sur l'A1

Manoeuvre controversée, appels de phares, dépassement par la droite et dispute au milieu de la chaussée: un duel entre automobilistes a semé le chaos lundi sur l'autoroute A1, près d'Aarau. Ils ont dû rendre leur permis de conduire et ont été dénoncés à la justice.

L'incident est survenu vers 16h15 à la hauteur de Muhen (AG), peu avant la jonction d'Aarau-Ouest, en direction de Berne, indique mardi la police argovienne. Il a opposé un Allemand de 37 ans à un Italien de 27 ans.

Bitte nicht nachmachen!

Nach gegenseitigen Provokationen artete ein Disput zweier Autofahrer gestern auf der A1 bei Muhen soweit aus, dass einer den anderen zum Stillstand ausbremste. Danach stiegen beide aus, um... https://t.co/dI1BK8M4RC — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) 19 février 2019

Après un échange de provocations en tous genres, le premier a immobilisé sa voiture sur la piste de dépassement, obligeant le second à s'arrêter derrière lui et perturbant le reste du trafic dense à ce moment-là de la journée. Les deux conducteurs se sont chamaillés au milieu de la chaussée, avant que l'Italien ne retourne à sa voiture en courant, intimidé par son adversaire.

Après avoir redémarré, l'Italien s'est faufilé entre la voiture toujours arrêtée de l'Allemand et un véhicule militaire, immobilisé sur la piste de droite. Il a percuté et endommagé ce dernier au passage, puis a arrêté de nouveau sa voiture, elle aussi amochée, sur la bande d'arrêt d'urgence un peu plus loin. Il y a attendu l'arrivée de la police, alertée par un autre automobiliste.

Le conducteur allemand a, lui, repris son itinéraire avant de contacter la police. Les forces de l'ordre ont dénoncé les deux bagarreurs à la justice pour plusieurs délits routiers. Elles leur ont confisqué leur permis de conduire. (ats/nxp)