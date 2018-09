Deux hommes blessés dans une rixe à Bienne

Deux hommes ont été blessés samedi vers 04h15 à Bienne (BE) lors d'une rixe qui a impliqué plusieurs personnes devant le centre culturel la Coupole. Ils ont été transportés à l'hôpital en ambulance.

Deux autres hommes vraisemblablement impliqués dans l'altercation ont été appréhendés et emmenés au corps de garde pour de plus amples clarifications, ont indiqué dimanche le Ministère public régional et la police cantonale bernoise. Les autorités cherchent des témoins. (ats/nxp)