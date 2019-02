Deux individus braquent une boulangerie

Deux hommes ont commis un brigandage samedi matin dans une boulangerie à Villeret, dans le Jura bernois. Ils ont menacé une employée pour qu'elle leur remette le contenu de la caisse et ont pris la fuite. La police cantonale bernoise recherche des témoins.

Les forces de l'ordre ont été alertées vers 7 heures. Deux jeunes hommes sont entrés dans le magasin et ont menacé une vendeuse avec une barre de fer. Ils ont ensuite pris la fuite en voiture avec le butin, a annoncé la police.

Les deux hommes mesurent environ 170 centimètres et sont âgés entre 16 et 20 ans, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Un des auteurs a la peau basanée et est de corpulence maigre. Il portait au moment des faits une veste à capuchon noire avec de la fourrure et des gants jaunes fluorescents. Le deuxième auteur a la peau blanche et est également de corpulence maigre. Il portait au moment des faits un training de couleur rouge avec deux lignes blanches sur le côté.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins. Les personnes pouvant fournir des informations pertinentes sur les auteurs ou ayant remarqué un comportement suspect à l'extérieur de la boulangerie sont priées de s'annoncer au +41 32 344 51 11. (ats/comm/nxp)