Deux soeurs détournent de l'argent pour flamber à Las Vegas

Deux religieuses américaines qui officiaient dans une école catholique près de Los Angeles ont reconnu avoir détourné des fonds de l'établissement pour s'offrir des virées dans des casinos de Las Vegas, a annoncé lundi leur hiérarchie.

Ces détournements de chèques destinés à l'école duraient depuis plus d'une dizaine d'années, selon l'archevêché de Los Angeles, et pourraient atteindre la somme de 500'000 dollars. «Nous savons qu'elles avaient l'habitude de partir en voyage, et d'aller au casino. Le fait est qu'elles utilisaient le compte (de l'école) comme leur compte personnel», a résumé un enquêteur cité par la presse locale.

L'ordre des Soeurs de Saint Joseph de Carondelet, créé en 1650 en France au Puy-en-Velay (centre-est), «confirme avoir été informé par l'archevêché de Los Angeles d'une enquête sur les finances de l'école Saint James à Torrance, en Californie», explique dans un communiqué transmis à l'AFP la branche américaine de l'ordre.

