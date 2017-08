Drame familial dans la campagne zurichoise

Un homme est mort et une femme a été grièvement blessée avec une arme à feu jeudi à Steinmaur (ZH). Le couple vivait séparé. Ils ont été découverts par la fille de la femme dans l'appartement de cette dernière.

La jeune fille, âgée de 11 ans, a prévenu la police vers 13h00 que sa mère, âgée de 48 ans, et son ancien partenaire, âgé du même âge, gisaient en sang dans l'appartement. A leur arrivée, les agents ont trouvé l'homme mort et la femme grièvement blessée par une arme à feu, a indiqué jeudi la police cantonale zurichoise.

La femme a été héliportée à l'hôpital. Les circonstances et les causes du drame ne sont pas connues et font l'objet d'une enquête. (ats/nxp)