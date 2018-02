Elle emboutit un train et s'en sort indemne

Cheminant sur la route principale du village, elle a bifurqué pour enjamber un passage à niveau, au moment où la rame arrivait derrière elle sur la voie parallèle à la route.

L'accident est survenu vers 8h45, indique la police argovienne. La conductrice a été hospitalisée avec des blessures légères.

La police a saisi son permis à l'essai. La ligne ferroviaire régionale Lenzburg (AG) - Lucerne a été paralysée durant le reste de la matinée entre Lenzburg et Beinwil am See (AG). (ats/nxp)