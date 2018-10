Employés à l’hôpital après une fuite d’ammoniac

Une fuite d'ammoniac s'est produite vendredi matin au sein de l'usine Pro Cadrans à La Chaux-de-Fonds (NE). Cinq employés ont été conduits à l'hôpital pour y subir des contrôles. Il n'y a eu aucune mise en danger pour la population et l'environnement, selon la police.

«Le site a été évacué et les employés mis en sécurité. Le quartier a également été bouclé pour les besoins de l'intervention. La fuite, localisée dans une pièce sécurisée, a été traitée sans difficulté», indiquent le Service d'incendie et de secours des Montagnes et la police neuchâteloise.

Au total, un chef d'intervention et huit pompiers ont été mobilisés, de même que l'officier NBC (nucléaire biologique chimique) du commandement des missions de secours. Ils ont été appuyés par la chargée de sécurité de Pro Cadrans.

Dix-huit personnes ont également été engagées avec le détachement poste médical avancé (DPMA), ainsi que six membres de l'aide à la conduite de la protection civile, cinq gendarmes de la police neuchâteloise et deux membres de la sécurité publique. Une douzaine de véhicules ont dû être mobilisés. Vers 13h00, la situation revenait à la normale. (ats/nxp)