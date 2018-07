En panne, il marche toute la nuit pour aller au travail

Walter Carr n'aurait pour rien au monde manqué son premier jour de travail pour une entreprise de déménagement de l'Alabama. Alors, quand sa voiture est tombée en panne la veille, le jeune Américain est parti en pleine nuit pour une longue marche de 32 km.

Arrivé à l'heure, avec l'aide de policiers surpris de le trouver sur le bord de la route au petit matin, Walter Carr a finalement vu sa détermination récompensée: son nouveau patron lui a donné les clés de sa propre voiture, une Ford Escape.

Partagée le week-end dernier sur Facebook par le couple de clients chez qui Walter Carr se rendait pour son premier déménagement, l'histoire est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux.

This deserves 1000 retweets! Read this amazing story about Walter, a new bellhop in Birmingham. Major shoutout to the @PelhamPoliceAL officer who lended a helping hand. pic.twitter.com/eLgbAxg4uv

Sans un sous en poche après avoir payé son loyer, cet ancien coureur de cross-country est parti de chez lui peu avant minuit vendredi pour être certain d'arriver à temps, faute de transports en commun ou de pouvoir emprunter une voiture à ses proches. De quoi gagner la sympathie de son nouvel employeur, Luke Marklin, qui a décidé d'offrir sa voiture au jeune homme, premier surpris par ce geste.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP