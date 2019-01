Explosion à un arrêt de bus de Santiago

Une explosion vendredi à un arrêt de bus dans le centre de la capitale du Chili a fait au moins cinq blessés. Leur pronostic vital n'est pas engagé, selon la gouverneure de la région de Santiago. Le ministre de l'Intérieur Andrés Chadwick parle d'un «acte terroriste».

Un groupe baptisé «Individualistas tendientes a lo salvaje» a revendiqué l'attaque sur un site internet. Il y a deux ans, ce même groupe avait prétendu être à l'origine d'une attaque visant le président de l'entreprise publique de cuivre, Codelco. Ce dernier avait été blessé par un colis explosif envoyé par la poste à son domicile.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'authenticité de cette revendication était en train d'être prouvée. Il a également demandé à la justice d'ouvrir une enquête pour «crime terroriste». «C'est très grave qu'un engin explosif soit placé à un arrêt de bus», a-t-il ajouté après avoir rendu visite aux blessés. «Il s'agit d'un engin explosif de fabrication artisanale, cela est confirmé», a précisé la procureure en charge de l'enquête, Claudia Cañas.

Au peigne fin

L'explosion est intervenue à la mi-journée dans un quartier très fréquenté, avec de nombreux magasins et un hôpital à proximité lorsqu'un couple de nationalité vénézuélienne a manipulé le sac en plastique dans lequel se trouvait l'engin explosif. La détonation a été entendue à plusieurs centaines de mètres à la ronde, selon la police.

«J'ai vu une sorte d'enveloppe qui ressemblait à une chemise avec des documents dans un sac. Je l'ai pris et j'ai dit à ma femme que s'il s'agissait de documents, il fallait voir s'il y avait des informations pour les rendre à leur propriétaire, un numéro de téléphone ou autre, et quand j'ai essayé de manipuler les documents, cela a explosé », a expliqué à une chaîne de télévision locale, le mari, blessé au visage.

Sa femme présentait les blessures les plus graves et a été opérée d'urgence pour retirer un éclat de métal à la jambe. Les trois autres personnes ont été plus légèrement touchées. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité pour passer la zone au peigne fin.

Plainte déposée

«Non seulement nous condamnons catégoriquement les attentats à l'explosif survenus à Santiago mais nous avons déposé une plainte en vertu de la loi antiterroriste contre les responsables et nous enquêterons jusqu'au bout. La violence ne sera jamais une voie de dialogue», a déclaré le président chilien Sebastian Piñera sur Twitter.

No sólo condenamos de forma categórica ataques con artefactos explosivos ocurridos en Santiago. Interpusimos una querella invocando ley antiterrorista contra quienes resulten responsables e investigaremos hasta las últimas consecuencias. La violencia nunca será una vía al diálogo — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 4 janvier 2019

Cet incident intervient quatre ans après deux explosions dans une station de métro du quartier chic de Las Condes, qui avaient fait 14 blessés. Ces attentats, revendiqués par un groupe anarchiste, étaient les plus importants depuis le retour de la démocratie au Chili en 1990. (ats/nxp)