Explosion près d'une usine chimique en Chine

Au moins 22 personnes ont été tuées et 22 blessées mercredi lors d'une explosion suivie d'un incendie à proximité d'une usine chimique du nord de la Chine, ont annoncé les autorités locales.

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 novembre 2018

L'explosion a impliqué une cinquantaine de poids lourds, détruits par le feu près de l'usine du groupe Hebei Shenghua Chemical dans la commune de Zhangjiakou, à environ 200 km au nord-ouest de Pékin, ont précisé les services de communication de la ville sur le réseau social Weibo.

BREAKING: 22 people were killed, and dozens more were wounded in an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, in the Northern China's Hebei Province, 50 cars and trucks were destroyed in the incident. pic.twitter.com/xjKbc8D4AZ — News_Executive (@News_Executive) 28 novembre 2018

Les blessés ont été conduits à l'hôpital après la déflagration qui s'est produite à 00H41 locales (16H41 GMT mardi), selon le communiqué, qui ne précise pas les causes de l'explosion.

Des photos diffusées par la télévision publique CGTN sur son compte Twitter montrent des carcasses de poids lourds carbonisés et des pompiers en action le long d'une route. «Des travaux de recherche et de secours ainsi qu'une enquête sur les causes de l'accident sont en cours», selon les autorités.

#UPDATE A total of 50 cars involved in the accident; the fire has been contained, search operation underway, according to initial investigation. pic.twitter.com/5RZzrnHruZ — CGTN (@CGTNOfficial) 28 novembre 2018

La grande ville de Zhangjiakou, très étendue, est l'un des principaux sites retenus pour les épreuves des jeux Olympiques d'hiver prévus à Pékin en 2022. La Chine a été le théâtre de plusieurs accidents industriels ces dernières années. En juillet dernier, une explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans la province du Sichuan (sud-ouest).

En 2015, une énorme explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait 165 morts dans la ville portuaire de Tianjin (nord), générant une polémique autour des causes de la catastrophe et de son impact écologique. L'ancien maire de la ville, qui avait dirigé le comité chargé de gérer la catastrophe, a été condamné l'an dernier à 12 ans de prison pour corruption.

#Chine Le bilan s'alourdit et passe désormais à 22 morts et 22 blessés dans l’explosion d’une usine de produits chimiques à #Zhangjiakou, dans la province du #Hebei.

Les blessés sont hospitalisés et une enquête est en cours#China pic.twitter.com/1FoeEf4toH — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 28 novembre 2018

(ats/nxp)