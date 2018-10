Floride: Libéré, le jeune amoureux peut rentrer

La ministre autrichienne des Affaires étrangères s'est réjouie vendredi soir du classement de la procédure visant un jeune Autrichien arrêté fin juillet en Floride pour y avoir eu des relations sexuelles avec son amie âgée de 15 ans, alors qu'il s'agit d'un crime dans cet Etat américain.

«Je me réjouis qu'aucune charge ne soit retenue et que Leo puisse rentrer en Autriche», a indiqué la ministre Karin Kneissl dans un communiqué. Selon les avocats du jeune homme, cités par la presse autrichienne, le parquet de Sarasota, en charge de cette affaire qui a ému l'Autriche, «a été convaincu qu'il s'agissait d'une véritable relation amoureuse» et décidé de classer l'affaire.

Freue mich, dass keine Anklage erhoben wird und Leo nun nach Österreich zurückkehren kann. Mein Dank geht an seinen Anwalt und die engagierten Mitarbeiter der Botschaft in Washington, die ihn und seine Eltern betreut haben. — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 5 octobre 2018

Leo, qui a fêté ses 18 ans en juin, va récupérer son passeport et pouvoir rentrer en Autriche, selon la même source. Lycéen de Haute-Autriche parti rejoindre son amie Amanda avec laquelle il entretenait depuis des mois une relation passionnée sur les réseaux sociaux, il avait été arrêté le 30 juillet à Venice (Floride), après une plainte de la mère de la jeune fille.

Le jeune homme avait passé plus d'une semaine en prison avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le comté d'Orange en Floride et d'entrer en contact avec son amie. Ses parents l'avaient aussitôt rejoint.

Cette arrestation avait suscité l'incompréhension en Autriche, où les relations sexuelles avec un adulte sont tolérées à partir de 14 ans s'il n'y a ni contrainte ni prise d'ascendant de la part du majeur. Elles sont en revanche passibles de lourdes peines de prison en Floride quand un partenaire a moins de 16 ans. La caution de 200'000 euros exigée pour sa remise en liberté avait été réunie à la suite d'une souscription nationale lancée par la commune d'origine de Leo, Mitterkirchen, dans le nord du pays.