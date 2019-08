Fusillade en cours dans un supermarché texan

Une fusillade est en cours près d'une galerie commerciale du Texas, a indiqué samedi la police de la ville d'El Paso, dans le sud des Etats-Unis, en appelant la population à se tenir à l'écart.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside.

«Alerte fusillade, restez loin de la galerie de Cielo Vista, la situation est toujours en cours», a tweeté la police peu après midi (17H00 GMT).

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active.

D'après des médias locaux, les coups de feu ont été échangés dans un supermarché Walmart.

Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

