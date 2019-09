Huit écoliers ont été tués le jour de la rentrée

Huit écoliers ont été tués et deux autres blessés dans un village du centre de la Chine par un homme qui a été arrêté, ont annoncé mardi les autorités locales.

Le drame s'est produit lundi à l'heure de la rentrée des classes dans le village de Chaoyangpo, dans la province du Hubei, a précisé la mairie de la ville d'Enshi, dont dépend le village.

Chinese #netizens urge #schools to strengthen #security after ten #students were hospitalized after allegedly being assaulted at a grade school in #Enshi, Central China, by an ex-convict recently released from #jail. https://t.co/aHqbYPXcGH pic.twitter.com/jXLhCoEcep