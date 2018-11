Il écope de six ans de prison pour une fusillade

La peine de six ans de détention infligée à un Macédonien qui avait tiré trois coups de feu en direction d'un adversaire à fin 2014, à Zollikofen (BE), est définitive. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours du condamné.

Le Macédonien avait tiré de manière incontrôlée sur un homme à la lutte avec un de ses amis, selon un jugement du Tribunal fédéral publié mardi. La balle avait traversé la cuisse de cet homme qui n'avait été que légèrement blessé.

Le Tribunal fédéral confirme la position du Tribunal cantonal bernois qui tient le condamné pour responsable de ce tir. Le recourant contestait cette affirmation et chargeait son ami qui avait aussi fait feu pendant la bagarre.

Une affaire de femme

Le 5 décembre 2014, les deux amis avaient retrouvé trois autres Macédoniens. Les protagonistes entendaient mettre fin à un différend concernant une femme. Mais l'explication avait tourné court et les hommes en étaient venus aux mains.

Après avoir reçu un coup de poing au visage, l'ami avait tiré un coup de feu avec un revolver, manquant de peu la tête de son adversaire. Ce dernier l'avait alors empoigné pour tenter de le désarmer. Le recourant avait à son tour sorti un pistolet et tiré à trois reprises. La justice bernoise a infligé une peine de six ans et demi à l'ami. (arrêt 6B_1314/2017 du 14 novembre 2018) (ats/nxp)