Il fonce dans une paroi rocheuse

Un accident survenu sur la route du Château, à La Neuveville (BE), a été annoncé à la police cantonale bernoise, mardi, vers 18 heures. Selon les premiers éléments, une voiture circulait de La Neuveville en direction de Prêles, lorsque, dans un virage à droite, elle est entrée en collision avec une paroi rocheuse. D'après les déclarations du conducteur, une voiture qui circulait vers La Neuveville a dévié de sa trajectoire et il a dû l'éviter. Personne n'a été blessé. Les dégâts matériels se montent à plusieurs milliers de francs.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête, afin de déterminer le déroulement exact des faits et recherche des témoins. Toutes les personnes pouvant apporter des informations quant à la voiture mentionnée plus haut et en particulier le conducteur ou la conductrice de cette dernière, sont priées de s'annoncer au +41 32 344 51 11. (comm/nxp)