Il meurt dans une bagarre pour un smartphone

Le vol d'un téléphone portable semble à l'origine de l'agression qui a coûté la vie à un Portugais de 41 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Bâle. L'agresseur présumé court toujours.

Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'un inconnu, toujours en fuite, s'est fait voler son téléphone portable. Il soupçonnait la future victime d'être l'auteur du vol, a indiqué mardi le Ministère public de Bâle-Ville.

L'inconnu a vu le Portugais près de l'ancienne caserne et il l'a frappé à plusieurs reprises. Il a ensuite fouillé ses vêtements pour y chercher son portable. Un Espagnol de 18 ans s'est alors approché et a aussi frappé le Portugais. Ce jeune homme a été arrêté samedi et placé en détention.

Peu après l'attaque, la police a arrêté trois Portugais de 18, 24 et 36 ans. L'enquête ayant montré qu'ils n'ont pas participé à l'attaque, ils ont été relâchés. (ats/nxp)