Il meurt écrasé lors de travaux de soudure

Un homme de 53 ans a été mortellement blessé lundi après-midi à Bowil (BE) dans un accident de travail. Il effectuait des travaux de soudure sur une lourde pièce quand il s'est retrouvé coincé sous celle-ci.

Malgré les mesures de sauvetage immédiatement entreprises, l'homme n'a pas survécu à ses blessures et est décédé sur les lieux de l'accident, ont indiqué mardi le Ministère public régional Berne-Mittelland et la police cantonale bernoise. Des plus amples investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. (ats/nxp)