Il tue leurs parents, son frère l'aime quand même

«S'il vous plaît ne faites pas de mon frère un affreux». Telle pourrait être la traduction du cri du coeur poussé sur Facebook par Russell Davis ce 5 mars 2018, alors que le frère dont il parle vient de soudainement tuer leurs parents, vendredi dernier, nous raconte le «Daily News» de New York.

James Davis Sr, 48 ans et Diva Davis, 47 ans, ont été tués par leur fils James Davis, 19 ans, vendredi 2 mars 2018, sur le campus de l'Université du Michigan.

L'enquête commence tout juste et d'après les médias américains, il est difficile de comprendre les motifs qui ont amené James Davis à perpétrer un tel acte. «C'était le plus pacifique des gars, un mec des plus discrets» a commenté un de ses voisins. Le grand frère du tueur, qui dit adorer ses parents, n'en revient pas non plus: «Ce n'est pas lui. Il n'est pas comme ça. En dépit des circonstances, je l'aime. Soutenez-nous et priez pour nous», a-t-il écrit dans un long post sur Facebook.

