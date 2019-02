Incendie à Lyon: Deux morts, dont un enfant

Une femme et un enfant sont morts samedi soir à Lyon, et quatre personnes ont été légèrement blessées, dans l'incendie dans un immeuble de deux étages vraisemblablement causé par une explosion survenue dans une boulangerie.

«Deux corps ont été retrouvés, une femme et un enfant», dans l'immeuble touché, a précisé le procureur de Lyon Nicolas Jacquet, ajoutant avoir ouvert une enquête pour déterminer «les causes et les circonstances» de cet évènement. Ces deux victimes pourraient être la femme et l'enfant de l'un des quatre blessés légers, qui a sauté de l'immeuble, a précisé une source proche de l'enquête.

Des témoins, interrogés par l'AFP, racontent que cet homme aurait sauté du deuxième étage, encouragé par des riverains qui l'ont aidé à se réceptionner. Il aurait alors immédiatement déclaré que son enfant et sa femme se trouvaient dans l'immeuble et que cette dernière était enceinte. L'alerte avait été donnée peu après 20H30, et l'incendie était donné comme «maîtrisé» après 21H30, selon la préfecture, qui précise que l'immeuble est situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement.

Un premier bilan faisait état de quatre blessés légers, alors que les pompiers n'avaient pas encore pu monter dans les étages, qui devaient d'abord être sécurisés. Arrivés sur les lieux rapidement et en nombre, déployant 75 personnes et 27 véhicules, les pompiers continuaient samedi soir «à investiguer» les lieux, de source proche de l'enquête.

«Gros souffle»

Vers 22H00, un épais panache de fumée était toujours visible, mais aucune flamme ne sortait de l'immeuble. Un gros dispositif de police était également présent ainsi que des agents de GRDF. Un fourgon, garé devant la boulangerie, avait bougé d'un mètre.

L'explosion aurait eu lieu dans la boulangerie au rez-de-chaussée de cet immeuble de deux étages, puis l'incendie aurait commencé à gagner l'étage supérieur où se trouvent des habitations, selon la préfecture. Les trois autres blessés légers étaient «des passants» qui se trouvaient dans la rue au moment de l'explosion, selon la même source.

«Nous avons reçu un gros souffle de gaz en provenance de la boulangerie. Des morceaux de grillage ont été projetés de l'autre côté du trottoir, blessant deux de mes amis qui sont partis à l'hôpital», a raconté à l'AFP Chahine Reghi, qui habite juste en face. «De grosses flammes bleues de plusieurs mètres se sont élevées de la boulangerie, gagnant les deux étages au dessus», a ajouté ce riverain qui se trouvait devant chez lui avec des amis au moment de la déflagration.

D'après lui, les gérants de la boulangerie ont ouvert leur commerce «il y a deux ou trois mois» et n'habitent pas sur place. Le parquet a indiqué samedi soir n'écarter «aucune hypothèse à ce stade» sur l'origine, accidentelle ou criminelle, de l'explosion.

Le 12 janvier dernier à Paris, une explosion survenue rue de Trévise avait fait quatre morts dont deux pompiers âgés de 27 et 28 ans qui intervenaient dans une boulangerie alors que des riverains avaient signalé une forte odeur de gaz. (afp/nxp)