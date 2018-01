L'Apple Store de la Bahnhofstrasse évacué

Une cinquantaine d'employés et de clients d'un magasin ont été évacués à cause d'un accu qui surchauffait mardi matin à Zurich. Les pompiers et la police sont intervenus. Un employé a été brûlé à une main et sept personnes ont subi un examen médical à cause du dégagement de fumée.

L'alerte a été donnée peu après 10h00. Le personnel du magasin situé sur la Bahnhofstrasse a bien réagi en jetant immédiatement du sable sur l'accu pour limiter le dégagement de fumée, a indiqué la police municipale zurichoise. Pompiers et police se sont rendus sur place.

Selon les pompiers, un employé du magasin a retiré un accu d'un appareil. L'engin s'est alors mis à chauffer si fort qu'il a occasionné des brûlures à la main de l'employé.

Une cinquantaine d'employés et de clients ont été évacués pendant l'intervention des pompiers. Des spécialistes de l'Institut de forensique vont examiner l'appareil et l'accu pour tenter de déterminer pourquoi ce dernier a surchauffé. (ats/nxp)