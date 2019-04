L'oiseau qui a tué son propriétaire est à vendre

Un casoar --grand oiseau proche de l'autruche-- ayant tué son propriétaire en Floride va être mis cette semaine aux enchères, a rapporté mercredi le journal Gainesville Sun. L'oiseau coureur proposé à la vente fait partie de tout un bestiaire exotique que possédait Marvin Hajos, 75 ans, victime d'une attaque fatale le 12 avril.

Estate of #Florida man killed by a cassowary, the most dangerous bird in the world, is auctioning off all his #exotic wildlife -- including the one that killed him. https://t.co/PAWQRYPwYE via @AACaplan