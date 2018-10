La benne se détache du châssis de son camion

Arrivé dans le virage à gauche situé à la hauteur de l'église, en raison d'une défectuosité technique, l'attache arrière de la benne s'est arrachée du châssis du camion.

Sous l'effet de la force centrifuge, la benne a basculé à droite en heurtant au passage un arbre et un poteau téléphonique. De plus, elle entraînait le camion dans sa chute et ceux-ci terminaient leur course sur leur flanc droit.

Quant au chargement de copeaux de bois, il se déversait dans le verger d'une propriété. Blessé, le conducteur était pris en charge par les ambulanciers, à destination de l'hôpital du Jura.

Le trafic a été perturbé jusqu'en milieu d'après-midi, le temps d'évacuer le véhicule et de remettre en état la chaussée en raison d'écoulements de différents liquides du véhicule.