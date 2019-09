La meurtrière présumée de la femme de 62 ans arrêtée

La police a arrêté la meurtrière présumée de la sexagénaire trouvée morte la semaine dernière dans son appartement à Zurich, communique-t-elle ce jeudi. Il s'agit d'une Suissesse de 36 ans domiciliée dans le canton. La suspecte a été placée en détention préventive.

L'enquête intensive de la police et du Ministère public a abouti, samedi dernier, à l'arrestation de la trentenaire à son domicile, indique jeudi la police cantonale zurichoise. L'enquête doit encore établir les circonstances et les causes du meurtre.

Le corps sans vie de la victime avait été découvert jeudi 12 septembre dans l'après-midi à son domicile dans un immeuble du sixième arrondissement de Zurich. Les premiers éléments d'enquête révélaient qu'il s'agissait d'un meurtre. (ats/nxp)