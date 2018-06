La police met la main sur 12 délinquants

Douze personnes ont été identifiées en tant qu'auteurs présumés pour avoir participé à des infractions entre 2017 et 2018, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Les quatre auteurs principaux et les huit prévenus devront répondre de leurs actes devant la justice.

La police cantonale bernoise a terminé son enquête concernant plusieurs cambriolages et sprayages, commis entre 2017 et 2018 dans les communes de Studen et Bienne. Dans le cadre d'une vaste enquête, douze personnes ont été identifiées en tant qu'auteurs présumés pour avoir participé à des infractions.

Plus de 17'500 francs de butin

Il est reproché aux quatre auteurs principaux, un homme de 19 ans et trois mineurs âgés de 16 à 17 ans, d'avoir commis, entre juillet 2017 et mars 2018, plusieurs vols et vols par introduction clandestine, cambriolages, sprayages ainsi qu'un vol de véhicule dans les communes de Studen et Bienne. Selon les connaissances actuelles, le montant total des diverses infractions s'élève à plus de 17'500 francs, alors que le montant des dégâts commis lors de celles-ci s'élève à 5'500 francs.

Dans le cadre de l'enquête, la police cantonale bernoise a pu identifier huit autres personnes, accusées d'avoir revendu des biens provenant des activités criminelles des quatre auteurs principaux. Elles seront dénoncées pour recel. Trois des douze accusés seront dénoncés auprès du Ministère public régional Jura bernois – Seeland, neuf seront dénoncés au Ministère public cantonal des mineurs. Ils devront tous répondre de leurs actes devant la justice. (comm/nxp)