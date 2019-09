La police saisit près de 2900 plants de cannabis

La police schaffhousoise a démantelé trois plantations intérieures de cannabis. Au total, 2894 plants ont été saisis, ainsi que quatre kilogrammes de marijuana. Deux personnes ont été arrêtées.

Les plantations se trouvaient dans un hangar, dans une maison et dans un appartement situés dans le canton de Schaffhouse, a communiqué lundi la police sans donner plus de détails sur leur localisation précise. Les deux hommes interpellés, âgés de 33 et 42 ans, ont été libérés à l'issue de l'enquête policière.

Ils sont accusés de culture et trafic de stupéfiants. Le quadragénaire devra en outre répondre d'infraction à la loi sur les armes. Une arme a été retrouvée chez lui. (ats/nxp)