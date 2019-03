La voiture finit sa course contre un immeuble

Accident samedi vers 18h55 à Delémont. Un automobiliste a heurté la glissière de sécurité au giratoire du Voirnet. Sa voiture a alors traversé la chaussée et heurté au passage un îlot central, un candélabre et un signal. Le véhicule a ensuite terminé sa course contre un immeuble bordant la rue, explique la police jurassienne dans un communiqué.

Celle-ci a lancé un appel à témoins. Toute personne susceptible de fournir des renseignements sur l’accident est priée de s'annoncer à la police cantonale à Delémont au Delémont au 032 420.65.65.

(nxp)