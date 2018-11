Le chauffard a visé «au hasard»

Un conducteur qui a percuté des écoliers en Chine, faisant cinq morts et 19 blessés, a choisi ses victimes «au hasard» après une dispute avec sa femme, a indiqué vendredi un média d'Etat.

Au volant d'une berline, ce chômeur de 29 ans avait foncé jeudi dans un groupe d'enfants alors qu'ils traversaient une rue devant une école élémentaire de la ville de Huludao, dans la province du Liaoning (nord-est).

Le jeune homme «introverti» avait des «pensées suicidaires en raison de disputes avec son épouse» et a choisi de frapper des victimes «au hasard», a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle, qui cite la police.

