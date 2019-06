Le corps sans vie de la fillette de 4 ans retrouvé

Le corps sans vie d'une fillette de 4 ans, portée disparue depuis cinq jours après le chavirement d'un canot pneumatique sur le Rhin, dans le nord-est de la France, qui avait coûté la vie à trois personnes, a été retrouvé mardi sur un bras du fleuve, a-t-on appris auprès de la préfecture.

«Le corps de la fillette portée disparue depuis jeudi a été retrouvé ce jour par la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande, en aval de Gerstheim (Bas-Rhin, NDLR) sur les berges allemandes», a annoncé la préfecture dans un communiqué. «Le bilan de l'accident s'élève à quatre personnes (...), dont deux fillettes de 4 et 6 ans», a précisé la préfecture.

Ils étaient venus pêcher et pique-niquer

L'embarcation légère transportant quatre personnes de nationalités roumaine et allemande et résidant en Allemagne, avait chaviré jeudi dernier sur un bras du Rhin à hauteur de l'écluse de Gerstheim, dans une zone interdite à la navigation. Un homme de 29 ans et une fillette de 6 ans avaient péri, ainsi qu'un de leurs proches, un homme de 22 ans qui s'était jeté à l'eau pour leur porter secours.

Ces personnes étaient venues pêcher et pique-niquer sur la berge française du fleuve. L'accident s'était produit sur un bras non canalisé du Rhin, appelé le «Vieux-Rhin», près d'une petite chute d'eau, en aval du barrage de la centrale hydroélectrique de Gerstheim, au sud de Strasbourg.

Collaboration franco-allemande

D'importants moyens avaient rapidement été engagés par les services français et allemands pour porter secours et rechercher les victimes de l'accident. Un hélicoptère et un drone avaient été mis à contribution pour explorer les berges du Rhin, sans parvenir à retrouver la trace de la fillette.

Lundi, la brigade de la compagnie fluviale de la Gendarmerie du Rhin, l'unité franco-allemande qui coordonnait les recherches, avait sollicité l'appui d'un hélicoptère de la gendarmerie. (afp/nxp)