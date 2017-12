Petite arnaque de Noël sur les réseaux sociaux

Un père avait lancé un appel sur Facebook après avoir enduré coup sur coup les décès de sa compagne, morte en accouchant, de sa sœur et de leurs parents, tués dans un accident de voiture en venant le réconforter. Il ne voulait pas d’argent mais espérait offrir le Noël le plus heureux possible à sa fille, ainsi qu’à ses nièces et son neveu orphelins, relate le site arcinfo.ch.

Touché par ce drame, un groupe de mamans avait réuni jouets et bons d’achat. Mais la rédaction d’arcinfo a découvert que cette histoire était inventée. Les photos des prétendus orphelins étaient celles des nièces et neveu de son ex-femme. Atterrés, les parents de ces trois enfants ont déposé plainte.

