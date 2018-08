Plusieurs blessés dans un accident sur l'A4

Plusieurs personnes ont été blessées jeudi soir lors d'un accident de la circulation dans un tunnel de l'A4 entre Schaffhouse et Winterthur. Une voiture s'est déportée sur la voie opposée et a heurté des véhicules venant en sens inverse.

Plusieurs personnes ont été emmenées à l'hôpital, a précisé la police de Schaffhouse. Une personne a dû être transportée par hélicoptère jusqu'à une clinique.

Contacté par Keystone-ATS, un employé du centre d'intervention n'a pas été en mesure de fournir d'informations plus détaillées, telles que le nombre de victimes et la gravité des blessures. De plus amples informations seront communiquées vendredi. Une photographie de police de la scène de l'accident montre entre autres un autobus.

L'accident s'est produit vers 18h45 dans le tunnel du Fäsenstaub. Selon la police, une conductrice qui roulait en direction de Winterthur s'est engagée sur la voie opposée peu de temps après avoir pénétré dans le tunnel pour des raisons inconnues. Elle a percuté plusieurs véhicules. Après l'accident, l'A4 entre Schaffhouse Nord et Schaffhouse Sud a été fermée pendant environ trois heures. (ats/nxp)