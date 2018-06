Quarante-et-une noyades l'an dernier en Suisse

Au nombre de 31, dont un plongeur, les hommes constituent comme toujours la majeure partie des victimes. Huit femmes, un enfant et une personne de sexe non identifiable ont aussi perdu la vie. Une personne s'est noyée dans une piscine et une dans un bain bouillonnant.

Sur les dix dernières années, la Société suisse de sauvetage (SSS) a enregistré en moyenne 45 noyades mortelles par an. La prévention reste nécessaire, estime la SSS.

Fait réjouissant: le nombre d'accidents touchant des personnes d'origine étrangère a reculé de 50%, avec treize victimes recensées.

Raison pour laquelle elle a lancé en début de semaine une campagne pour familiariser davantage la population avec les maximes de la baignade. Deux sont particulièrement mises en avant cette année: «Les enfants au bord de l'eau doivent toujours être accompagnés, les petits enfants gardés à portée de main», et il ne faut «jamais entrer dans l'eau sous influence de l'alcool ou de la drogue, ni nager le ventre plein ou vide». (ats/nxp)