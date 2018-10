Redoine Faïd mis en examen pour évasion

Le braqueur français multirécidiviste Redoine Faïd, repris mercredi à Creil, en France, trois mois après son évasion spectaculaire en hélicoptère d'une prison, a été inculpé, selon une source judiciaire. Il a ensuite été placé en détention provisoire.

Son frère et ses neveux, appréhendés en même temps que lui, ont également été mis en examen. Tous les quatre sont poursuivis pour évasion en bande organisée, détournement d'aéronef, enlèvement et séquestration, infraction à la législation sur les armes de catégories A et B en réunion, recel, transport d'armes ou engin explosif et association de malfaiteurs en vue de la commission d'autres crimes, a-t-on précisé de même source.

Redoine Faïd et son frère ont été placés en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet, a-t-on ajouté.

Braqueur médiatisé, Redoine Faïd, 46 ans, a été arrêté sans incident mercredi à 04h20 dans un appartement en même temps que son frère, un neveu et l'occupante de ce logement, une jeune femme, dont la surveillance a permis de remonter jusqu'à eux, a expliqué le procureur.

Burqa utilisée

Cette femme avait été géolocalisée grâce à la surveillance d'une ligne téléphonique utilisée par les malfaiteurs. Les enquêteurs l'ont notamment vu prendre dans la nuit de samedi à dimanche dans sa voiture une personne vêtue d'une burqa «dont l'allure laissait supposer qu'il pouvait s'agir d'un homme».

Mardi soir, les enquêteurs ont de nouveau vu deux personnes vêtues d'une burqa, vraisemblablement Redoine Faïd et son frère, entrer dans le domicile de la jeune femme. Les deux burqas, des perruques, un revolver chargé à portée de main de Redoine Faïd et un pistolet automatique de type Uzi ont été retrouvés dans l'appartement, a précisé le procureur.

Un deuxième neveu du braqueur a été arrêté à son domicile à Villiers-Saint-Paul. Redoine Faïd était l'homme le plus recherché de France. Il a été condamné en avril à 25 ans de prison pour son rôle d'«organisateur» dans un braquage raté en 2010, qui avait coûté la vie à une policière municipale.

Le 1er juillet, en quelques minutes à peine, il s'était évadé de la prison de Réau, près de Melun, au sud-est de Paris, aidé par un commando armé qui avait auparavant pris en otage un pilote d'hélicoptère.

Deux hommes portant des cagoules et des brassards de police, équipés de fusils d'assaut de type Kalachnikov et de disqueuses, avaient sauté de l'appareil qui survolait la cour d'honneur du centre pénitentiaire. Après avoir scié plusieurs portes et lâché des fumigènes, ils avaient récupéré Redoine Faïd au parloir. (ats/nxp)