Retrouvée vivante 6 jours après une chute en montagne

Une touriste sud-coréenne de 25 ans a été retrouvée jeudi «en bonne santé», malgré six jours passés sans manger à des températures pouvant descendre sous les 10 degrés, après une chute dans un ravin depuis le sommet d'une montagne en Australie, ont déclaré les autorités.

#BREAKING: Korean tourist Joohee Han, 25, has been found ALIVE and well after almost a week missing on treacherous terrain at Mount Tyson in north Qld. Police say she was found very dehydrated at around 12.15pm

