Sept blessés dans un accident dû à la neige

Un accident peu banal est survenu jeudi au-dessus de Thoune sur une chaussée en partie enneigée. Au moment de se croiser, un bus des transports publics de la ville et une voiture sont, chacun de leur côté, sortis de la route. Les sept occupants du bus sont blessés.

Le chauffeur et les six passagers - un homme, deux femmes et trois enfants - ont été transportés à l'hôpital pour y subir des contrôles. Les blessures dont certains souffraient étant légères, aucun d'entre eux n'a dû y passer la nuit, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise.

Route fermée

L'accident est survenu peu avant 17h00. Le bus se rendait à Heimenschwand, au-dessus de Thoune (BE) sur une route rendue plus étroite à cause des amas de neige sur les deux bords. Lors du croisement d'une voiture, chaque véhicule s'est retrouvé dans le talus, la voiture dans une position inconfortable mais sans autre dommage, le bus heurtant quant à lui un arbre frontalement.

Il appartiendra à l'enquête de clarifier les circonstances exactes de l'accident ainsi que les responsabilités. La route est restée fermée durant près de trois heures et demie, a encore indiqué la police bernoise. (ats/nxp)